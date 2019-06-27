В Крымском районе мужчина упал с мотоцикла и сломал ключицу

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-27T12:29:42+03:00

Изменить размер текста: A A

26 июня трое мужчин катались на мотоциклах по горно-лесным дорогам в районе хутора Новокрымского. Внезапно 36-летний житель Крымска не справился с управлением, упал с мотоцикла и сломал ключицу.

- Его друзья позвонили спасателям. На место происшествия прибыли сотрудники Крымского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели оказали мужчине первую помощь и транспортировали его до автомобиля скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Напомним, в Темрюке на улице Декабристов мужчина с велосипеда упал в ливневую канализацию. Ему требовалась помощь спасателей. Они обнаружили его в узком желобе ливневой канализации в бессознательном состоянии. Специалисты достали пострадавшего и передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU