2019-06-27T12:29:42+03:00
Происшествия

В Крымском районе мужчина упал с мотоцикла и сломал ключицу

Ему помогли спасатели
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
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26 июня трое мужчин катались на мотоциклах по горно-лесным дорогам в районе хутора Новокрымского. Внезапно 36-летний житель Крымска не справился с управлением, упал с мотоцикла и сломал ключицу.

- Его друзья позвонили спасателям. На место происшествия прибыли сотрудники Крымского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели оказали мужчине первую помощь и транспортировали его до автомобиля скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Напомним, в Темрюке на улице Декабристов мужчина с велосипеда упал в ливневую канализацию. Ему требовалась помощь спасателей. Они обнаружили его в узком желобе ливневой канализации в бессознательном состоянии. Специалисты достали пострадавшего и передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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