В Сочи объявили штормовое предупреждение
С вечера 27 июня, а также в течение суток 28, 29, 30 июня, на территории Сочи местами выпадут сильные осадки, ливни с грозами и градом. Также синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
На реках ожидаются резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок. Также есть риск схода селей в горной зоне. В течение суток 28, 29 и 30 июня на участке Магри-Веселое могут появиться смерчи над морем.
- Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU