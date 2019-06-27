В Сочи объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-27T12:41:03+03:00

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С вечера 27 июня, а также в течение суток 28, 29, 30 июня, на территории Сочи местами выпадут сильные осадки, ливни с грозами и градом. Также синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

На реках ожидаются резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок. Также есть риск схода селей в горной зоне. В течение суток 28, 29 и 30 июня на участке Магри-Веселое могут появиться смерчи над морем.

- Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU