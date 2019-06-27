2019-06-27T13:09:40+03:00
Звезды

На Кубани в начале июля пройдет проект «Поезд творческих идей»

Учителя поделятся друг с другом инновационными методами преподавания духовного воспитания
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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«Поезд творческих идей» состоится в Краснодарском крае с 1 по 8 июля. Он объединит педагогических работников края, работающих в сфере духовно-нравственного образования и воспитания.

- Победители и призеры профессиональных конкурсов «Учитель года Кубани по основам православной культуры» и «За нравственный подвиг учителя» проведут семь зональных семинаров в Крымске, Тимашевске, Туапсе, Краснодаре, Выселковском, Динском и Усть-Лабинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проект «Поезд творческих идей» впервые был реализован Екатеринодарской епархией в июле 2007 года. За эти годы было проведено 78 зональных семинаров для 13-ти тысяч педагогов.

Напомним, в городе-курорте пройдет «День пловца». Показательные выступления спортсменов по стилям плавания и веселые эстафеты запланированы на 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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