2019-06-27T13:23:32+03:00
Спорт

Краснодарская каноистка взяла «бронзу» на Европейских играх

Всего разыграют 200 наград
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В Беларуссии проходят II Европейские игры. На турнире разыграют 200 комплектов наград. Участие в соревнованиях принимают более 4000 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые соревнуются в 15 видах спорта.

- В состав российской сборной вошли 15 представителей Краснодарского края – это борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Александр Головин и Сергей Семёнов, боксёры Бахтовар Назиров и Муслим Гаджимагомедов, легкоатлеты Дмитрий Лопин и Полина Миллер, каноистка Олеся Ромасенко, батутистки Яна Павлова и Ирина Кундиус, самбистка Татьяна Казенюк, стендовик Александр Землин и спортивные акробатки Ксения Загоскина, Анастасия Паршина и Дарья Чебуланка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

Краснодарская каноистка Олеся Ромасенко в дуэте с питерской спортсменкой Ксенией Курач пришла третьей к финишу в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. «Золото» в этом виде программы у представительниц Венгрии, «серебро» у белорусских спортсменок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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