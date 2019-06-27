СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-27T13:39:27+03:00

На Кубани у мужчины дома нашли полимерный пакет и две стеклянные банки с марихуаной Фото: Архив "КП"

За хранение ему грозит до 10 лет тюрьмы

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В Мостовском районе правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей хранит наркотики.

Дома у мужчины нашли полимерный пакет и две стеклянные банки с высушенной растительной массой серо-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что это марихуана общей массой более 160 граммов.

- Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что несколько лет назад нашел дикорастущий куст конопли недалеко от поселка. Он оборвал его и изготовил наркотик для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU