«Ростелеком» в Краснодаре приглашает всех на «КиноВечера»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-27T13:39:52+03:00

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«Ростелеком» в Краснодаре открывает летнюю киноплощадку для всех желающих. «Киновечера» от национального цифрового провайдера будут проходить на улице Красной, 59 (перед офисом компании) каждую субботу до Дня города включительно (до 21 сентября).

- Мы активно поддерживаем культуру и искусство, социальные и благотворительные проекты, поэтому демонстрация популярных зарубежных и отечественных фильмов прошлых лет в летнее время – это логичное продолжение наших инициатив. Кроме того, «Ростелеком» активно развивает мультимедийные сервисы, такие как «Интерактивное ТВ» и Wink, и мы хотим поделиться со всеми желающими приятными эмоциями от просмотра фильмов, которые в большом количестве и в высоком качестве есть в нашей коллекции, – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Первый кинопоказ пройдет в эту субботу, 29 июня в 20:00. «Ростелеком» представит мультфильм «Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства» (производства США-Индия). В комедийно-приключенческой ленте главный герой – полярный медведь и его друзья пушистые лемминги – возвращаются на большой экран, чтобы остановить преступную деятельность крупной корпорации, намеренной превратить арктический лед в бутилированную воду.

На площадке для всех желающих будет работать бесплатный аттракцион «Селфи 360». Высокотехнологичная система из синхронизированных камер создаст фотоизображение посетителей в анимированном 3D формате. Первые пришедшие получат промокоды на бесплатное пользование услугами компании.

Следующий кинопоказ пройдет в субботу 6 июля. Чтобы быть в курсе расписания событий, следите за афишей «Киновечеров» в социальных сетях «Ростелекома» (FB, IG, ВК, ОК, Twitter) и на страницах популярных городских интернет-порталов.

Аналогичные кинопоказы пройдут и в других городах Юга России. Национальный цифровой провайдер организует кинопоказы в Краснодаре второй год подряд. В прошлом году сеансы посетили около 2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU