В Калининском районе столкнулись две отечественные легковушки

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-27T13:50:02+03:00

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В Калининском районе 26 июня около 13:00 в районе 19-километра автодороги станица Роговская – хутор Гречаная Балка – станица Новониколаевская произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста» при обгоне выехал на «встречку», где влетел в автомобиль марки «ВАЗ 2110», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 64-летняя пассажирка «Весты» погибла на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 26 июня инспекторы ДПС зафиксировали 17 ДТП, в которых один человек погиб и 19 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 4 наезда на пешеходов, в них 4 человека были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU