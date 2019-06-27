2019-06-27T15:24:08+03:00
Общество

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Сильные дожди и ливни с грозами пройдут на курорте с 27 по 30 июня
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФОТО: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из-за этого ближайшие четыре дня возрастает риск схода селей в горах. С 28 по 30 июня на участке Магри – Веселое специалисты прогнозируют смерчи над морем.

- С вечера 27 июня по 30 июня в Сочи местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20-25 м/с. Поднимутся уровни рек местами до неблагоприятных отметок, - сообщает ЕДДС Сочи.

Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Машины не следует оставлять под деревьями и рекламными баннерами.В случае чрезвычайной ситуации нужно звоните 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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