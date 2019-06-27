2019-06-27T15:56:38+03:00
Происшествия

В Мостовском районе задержали подозреваемую в краже

Злоумышленница прихватила не принадлежавшую ей сумочку
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В дежурную часть полиции поселка Мостовского обратилась женщина с заявлением о краже. По словам потерпевшей, она со знакомыми наблюдала за тренировкой спортсменов на местном стадионе. Сумочку с личными вещами она оставила на лавочке, а через некоторое время обнаружила ее пропажу. Нанесенный ущерб женщина оценила в 4 тысячи рублей.

- Полицейские опросили возможных свидетелей правонарушения, просмотрели записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку на розыск подозреваемой. Женщину задержали практически на месте преступления – она наблюдала за действиями стражей порядка, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как рассказала подозреваемая 43-летняя местная жительница, она похитила сумку, чтобы преподать урок беспечным согражданам, которые оставляют свои вещи без присмотра. Также ей было интересно, как быстро полицейские установят ее личность. Похищенное злоумышленница выбросила.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она находится под подпиской о невыезде. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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