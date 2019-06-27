2019-06-27T16:06:10+03:00
Общество

Яблоновский мост закроют для грузовиков и пассажирских автобусов

Ограничения начнут действовать с 12 июля 2019 года
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Яблоновский мост Краснодара закроют для движения большегрузных автомобилей и пассажирских автобусов. Ограничения водят с 12 июля 2019 года из-за неудовлетворительного технического состояния путепровода. С обеих сторон моста установят запрещающие дорожные знаки, а также металлические конструкции, которые не дадут проехать автомобилям выше 3 метров.

- Запрет на движение по мосту грузовых автомобилей действует уже давно, однако водители его просто игнорируют. А вот под габаритными рамами сможет проехать только легковой транспорт, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также будет действовать ограничение по массе для проезда по Яблоновскому мосту – не более 4-х тонн.

В данный момент власти Кубани и Адыгеи работают с компаниями, которые осуществляют перевозку людей. Теперь их автобусы перенаправят на выезд из города мимо Краснодарского водохранилища, либо через Тургеневский мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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