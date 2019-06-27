Яблоновский мост закроют для грузовиков и пассажирских автобусов
Яблоновский мост Краснодара закроют для движения большегрузных автомобилей и пассажирских автобусов. Ограничения водят с 12 июля 2019 года из-за неудовлетворительного технического состояния путепровода. С обеих сторон моста установят запрещающие дорожные знаки, а также металлические конструкции, которые не дадут проехать автомобилям выше 3 метров.
- Запрет на движение по мосту грузовых автомобилей действует уже давно, однако водители его просто игнорируют. А вот под габаритными рамами сможет проехать только легковой транспорт, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Также будет действовать ограничение по массе для проезда по Яблоновскому мосту – не более 4-х тонн.
В данный момент власти Кубани и Адыгеи работают с компаниями, которые осуществляют перевозку людей. Теперь их автобусы перенаправят на выезд из города мимо Краснодарского водохранилища, либо через Тургеневский мост.
ИСТОЧНИК KP.RU