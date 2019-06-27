2019-06-27T16:34:36+03:00
Происшествия

В Новороссийске задержали сбытчиков фальшивых денег

Двое молодых люде расплатились поддельными купюрами на центральном рынке
Максим ОСОКИН
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В Новороссийске поймали сбытчиков фальшивых денегВ Новороссийске поймали сбытчиков фальшивых денегФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Полицейские Новороссийска получили оперативную информацию о том, что двое мужчин планируют сбыть на территории города-героя поддельные купюры. При проверке сведения подтвердились.

- Местного жителя и приезжего из Белгородской области задержали на центральном рынке Новороссийска, когда они расплатились за покупки купюрами по 2 тысяче рублей. Их подлинность вызывала сомнения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

У задержанных изъяли еще три банкноты. Все денежные знаки отправили на экспертизу, которая показала, что они являются поддельными. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Оба злоумышленника помещены под стражу, ведется следствие.

Напомним, в отдел полиции Красноармейского района обратился местный житель. Он рассказал, что стал в Интернете жертвой мошенника. Мужчина разместил в Сети объявление о поиске специалиста по ремонту автомобиля. С ним связался молодой человек. Он пообещал, что отремонтирует его «ласточку», но попросил внести предоплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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