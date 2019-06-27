Инвестировать с «БКС Брокер» теперь можно в приложении «МегаФон»

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-27T16:39:33+03:00

Приложение будет полезно и начинающим, и опытным участникам фондового рынка – в нем можно покупать и продавать акции, облигации, а также другие ценные бумаги

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Мобильное приложение «МегаФон Инвестиции» теперь открывает своим пользователям доступ к торговле ценными бумагами и валютой в любой точке земного шара. Сервис был разработан совместно с ООО «Компания БКС».

Приложение будет полезно и начинающим, и опытным участникам фондового рынка – в нем можно покупать и продавать акции, облигации, а также другие ценные бумаги на Санкт-Петербургской и Московской биржах. Чтобы начать инвестировать, нужно открыть брокерский счет в приложении онлайн, загрузив фото своего паспорта. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом. Стоит отметить, что покупка и продажа валюты в приложении осуществляется по биржевому курсу без банковской наценки и не имеет ограничения по сумме – начинать можно хоть с одного доллара или евро.

- Главные возможности мобильного приложения: качественный анализ результативности персонального портфеля, маркетплейс инвестидей от экспертов рынка, профессиональная аналитика, новостная лента, онлайн котировки и удобный чат поддержки, - прокомментировал Павел Покусаев, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер».

Все торговые операции в «Мегафон Инвестиции» проводятся через «БКС Брокер». Приложение «МегаФон Инвестиции» уже доступно в AppStore и Google Play.

К слову, ФГ БКС, в которую входит компания «БКС Брокер», уверенно лидирует по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+, а в 2018 году НРА присвоило компании ФГ БКС рейтинг надежности на уровне «ААА.iv» (максимальная надежность).

ИСТОЧНИК KP.RU