В Краснодарском краевом суде новый председатель

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-27T16:43:59+03:00

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Сегодня официально представлен новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев высоко оценил опыт работы нового руководителя.

- С назначением на высокую должность Алексея Шипилова поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко, - пишет ЮГ TIMES.

Стоит отметить, что высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Алексея Шипилова в качестве претендента на должность председателя Краснодарского краевого суда в феврале 2019 года. 19 июня указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, прокуратура Красноармейского района провела проверку, в ходе которой были выявлены факты сокрытия депутатами Полтавского и Трудобеликовского сельского поселений сведений о доходах.

ИСТОЧНИК KP.RU