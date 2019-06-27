В Краснодарском краевом суде новый председатель
Сегодня официально представлен новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев высоко оценил опыт работы нового руководителя.
- С назначением на высокую должность Алексея Шипилова поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко, - пишет ЮГ TIMES.
Стоит отметить, что высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Алексея Шипилова в качестве претендента на должность председателя Краснодарского краевого суда в феврале 2019 года. 19 июня указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
Напомним, прокуратура Красноармейского района провела проверку, в ходе которой были выявлены факты сокрытия депутатами Полтавского и Трудобеликовского сельского поселений сведений о доходах.
ИСТОЧНИК KP.RU