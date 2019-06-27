Сотрудники «Кубань - СПАС» помогли пострадавшим в двух ДТП

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-27T17:15:53+03:00

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Сегодня 27 июня 2019 года в районе Геленджика столкнулись Lada Priora и Chery. По предварительным данным, авария произошла во время разворота иномарки. В результате в автомобиле отечественного производства оказались зажаты два человека.

- Прибывшие на место специалисты деблокировали пострадавших при помощи специального снаряжения. Их передали медикам, как и находившихся в салоне Chery. Все они получили серьезные травмы, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе «Кубань - СПАС».

Еще одно серьезное ДТП произошло сегодня недалеко от поселка Ботаника Гулькевичскоого района. Там столкнулись «Ока» и Volkswagen. В результате отечественный автомобиль перевернулся на бок. В нем зажало 16-летнюю девушку. Выбраться из покореженного авто ей помогли сотрудники Гулькевичского отряда «Кубань-СПАС». Всех участников аварии, включая пассажира и водителя немецкой иномарки госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU