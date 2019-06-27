2019-06-27T17:42:55+03:00
Общество

Управление контроля и протокола администрации Краснодара возглавил Дмитрий Медведев

Коллегам его представил мэр Кубанской столицы
Максим ОСОКИН
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Дмитрий Медведев. Фото: krd.ruДмитрий Медведев. Фото: krd.ru
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В Краснодаре на заседании городской Думы приняли решение о разделении управления делами администрации на два подразделения: управление делами и управление контроля и протокола администрации. Последнее возглавил Дмитрий Медведев.

- Новая структура позволит контролировать исполнения поручений, их регламент и сроки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Дмитрий Медведев работает в администрации Краевой столицы более 7 лет. Он начинал специалистом отдела по работе с обращениями.

Стоит отметить, что в данный момент в мэрии структурными подразделениями руководят люди, которые начинали работу рядовыми сотрудниками. В частности, директор правового департамента Милена Егорова, директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.

До назначения начальником нового управления Дмитрий Медведев работал помощником главы краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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