Управление контроля и протокола администрации Краснодара возглавил Дмитрий Медведев
В Краснодаре на заседании городской Думы приняли решение о разделении управления делами администрации на два подразделения: управление делами и управление контроля и протокола администрации. Последнее возглавил Дмитрий Медведев.
- Новая структура позволит контролировать исполнения поручений, их регламент и сроки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Дмитрий Медведев работает в администрации Краевой столицы более 7 лет. Он начинал специалистом отдела по работе с обращениями.
Стоит отметить, что в данный момент в мэрии структурными подразделениями руководят люди, которые начинали работу рядовыми сотрудниками. В частности, директор правового департамента Милена Егорова, директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.
До назначения начальником нового управления Дмитрий Медведев работал помощником главы краевого центра.
ИСТОЧНИК KP.RU