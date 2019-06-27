В Сочи ребёнок впал в кому, упав с третьего этажа отеля

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-27T18:45:16+03:00

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В Сочи 10-летний ребенок получил серьезные травмы. По предварительным данным, он упал в лестничный проем с высоты третьего этажа.

- Пострадавшего госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Ребенок впал в кому 2-й степени, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что несовершеннолетний прибыл на отдых в Сочи из Сахалинской области. Он временно проживал в гостевом доме, расположенном в Адлерском районе курорта.

На место происшествия выезжали сотрудники сочинского отдела по делам несовершеннолетних. Изъята металлическая конструкция, по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Новороссийске 4-летний мальчик застрял между прутьями ливневки. Чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось распилить решетки.

ИСТОЧНИК KP.RU