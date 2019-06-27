2019-06-27T18:13:47+03:00
Происшествия

В Сочи охрана курортного отеля спасла 16-летнюю выпускницу от суицида

Незадолго до этого она поругалась с отцом [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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На мать 16-летней девушки составили протокол.На мать 16-летней девушки составили протокол.
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Все произошло рано утром в одной из гостиниц на берегу Сочи. 16-летняя Мария В. (имя изменено - Авт.) забралась на крышу здания. Некоторое время она просидела там, но в какой-то момент на парапете охранники отеля заметили школьницу.

Действовать нужно было быстро, ведь малейшее промедление могло бы привести к трагедии. Один из парней бросился спасать девушку. Переживая, что она может в любой момент оступиться и полететь вниз, сотрудник гостиниц схватил школьницу и уже через мгновение она была в надежных руках.

На место приехала полиция и скорая. По словам медиков, девочка не пострадала.

Охранники вовремя заметили школьницу на крыше гостиницы.

Охранники вовремя заметили школьницу на крыше гостиницы.

- Во время проверки выяснилось, что накануне вечером между Марией и ее отцом произошла ссора. На следующее утро она пришла к гостинице и забралась на крышу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - На крыше так была найдена бутылка водки. Девочка прошла медосвидетельствование. Врачи проверяли, есть ли в ее крови алкоголь. После этого ее поместили в психоневрологический диспансер на лечение.

Правоохранителям свой поступок Маша объяснила тем, что ей не нравится ситуация в семье.

- Я устала от постоянных скандалов между родителями, - тихо произнесла девочка во время беседы.

Известно, что родители девушки и сама школьница ранее на учете не состояли. После произошедшего в отношении матери Марии был составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ей грозит штраф до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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