2019-06-27T18:17:07+03:00
Происшествия

В Краснодаре жильцы многоквартирного дома обнаружили во дворе новорожденного ребенка

Его мать сейчас разыскивает полиция
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба УМВД РФ по КраснодаруФото: пресс-служба УМВД РФ по Краснодару
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В Краснодаре 25 июня 2019 года жильцы одного из многоквартирных домов по улице Ленина обнаружили во дворе новорожденного ребенка. Инцидент произошел около 16:00.

- Мальчика оставила неустановленная женщина. Записи камер наружного видеонаблюдения показывают, что она неоднократно пыталась отнести своего сына в беби-бокс родильного дома, расположенного на улице Седина, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Мальчика передали врачам ближайшего роддома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту. Если деяние женщины будет квалифицированно, как оставление ребенка в опасности, в ее отношении возбудят уголовное дело.

Информацию о нерадивой матери, которая бросила своего сына, можно сообщить в полицию по номеру 255-78-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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