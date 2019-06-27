В Краснодаре жильцы многоквартирного дома обнаружили во дворе новорожденного ребенка

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-27T18:17:07+03:00

Его мать сейчас разыскивает полиция

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 25 июня 2019 года жильцы одного из многоквартирных домов по улице Ленина обнаружили во дворе новорожденного ребенка. Инцидент произошел около 16:00.

- Мальчика оставила неустановленная женщина. Записи камер наружного видеонаблюдения показывают, что она неоднократно пыталась отнести своего сына в беби-бокс родильного дома, расположенного на улице Седина, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Мальчика передали врачам ближайшего роддома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту. Если деяние женщины будет квалифицированно, как оставление ребенка в опасности, в ее отношении возбудят уголовное дело.

Информацию о нерадивой матери, которая бросила своего сына, можно сообщить в полицию по номеру 255-78-66.

ИСТОЧНИК KP.RU