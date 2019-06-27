2019-06-27T18:43:51+03:00
Общество

На Кубани с 1 июля подорожает газ

Новые тарифы для населения уже утвердили в краевом департаменте цен и тарифов
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Жители Кубани с 1 июля 2019 года будут платить за газ по новым тарифам. Их утвердил краевой департамент цен и тарифов.

- Жители всех районов Кубани, за исключением Славянского и Усть-Лабинского, будут платить за кубометр потребленного газа по 6,43 рубля, - рассказали «КП» - Кубань» в департаменте.

Для жителей Славянского района установлен тариф 6,11 рубля за куб. метр. Повезло гражданам, проживающим в Усть-Лабинском районе. Они будут платить за голубое топливо меньше всех - 5,90 рублей за куб.

Ну а самым дешевым, традиционно, будет газ для Краснодарцев. Жители краевого центра увидят в счетах на оплату ЖКУ цифру 5,48 рубля за один кубический метр.

Стоит отметить, что на Кубани проходит акция «Заплатил за газ - и нет пени!». Те, кто погасит задолженность избавится от необходимости уплаты штрафа за просроченный платеж. Сейчас жители региона должны газовикам 627 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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