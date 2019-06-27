2019-06-27T19:10:29+03:00
Общество

Работников соцсферы Кубани обучат профилактике детского суицида

С начала года свести счеты с жизнью в регионе пытались около 50 подростков
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Почти 50 кубанских подростков пытались свести счеты с жизнью с начала 2019 годаПочти 50 кубанских подростков пытались свести счеты с жизнью с начала 2019 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На Кубани с начала года 49 несовершеннолетних попытались покончить с собой. При этом, на профилактическом учете состояли лишь двое подростков.

- Случаи, когда профильные специалисты и школьные психологи не смогли выявить у ребенка суицидальные настроения, в данный момент подробно разбираются, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент в регионе разрабатывают новую систему подхода к профилактике самоубийств несовершеннолетних. Для соцработников всех городов и районов края проведут обучающие семинары. На них расскажут, как выявить у ребенка суицидальные настроения и как отговорить его от совершения необдуманного, фатального поступка.

Напомним, в Сочи охрана курортного отеля спасла 16-летнюю выпускницу от суицида. Все произошло рано утром в одной из гостиниц. 16-летняя Мария В. (имя изменено - Авт.) забралась на крышу здания. Некоторое время она просидела там, но в какой-то момент на парапете охранники отеля заметили школьницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани проходит военно-спортивная игра «Зарница»
На Кубани с 1 июля подорожает газ
В Краснодаре жильцы многоквартирного дома обнаружили во дворе новорожденного ребенка
В Сочи охрана курортного отеля спасла 16-летнюю выпускницу от суицида
В Сочи ребёнок впал в кому, упав с третьего этажа отеля
Управление контроля и протокола администрации Краснодара возглавил Дмитрий Медведев
Сотрудники «Кубань - СПАС» помогли пострадавшим в двух ДТП
В Краснодарском краевом суде новый председатель
Инвестировать с «БКС Брокер» теперь можно в приложении «МегаФон»
В Новороссийске задержали сбытчиков фальшивых денег
Яблоновский мост закроют для грузовиков и пассажирских автобусов
В Мостовском районе задержали подозреваемую в краже
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Калининском районе столкнулись две отечественные легковушки