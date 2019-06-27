Работников соцсферы Кубани обучат профилактике детского суицида
На Кубани с начала года 49 несовершеннолетних попытались покончить с собой. При этом, на профилактическом учете состояли лишь двое подростков.
- Случаи, когда профильные специалисты и школьные психологи не смогли выявить у ребенка суицидальные настроения, в данный момент подробно разбираются, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В данный момент в регионе разрабатывают новую систему подхода к профилактике самоубийств несовершеннолетних. Для соцработников всех городов и районов края проведут обучающие семинары. На них расскажут, как выявить у ребенка суицидальные настроения и как отговорить его от совершения необдуманного, фатального поступка.
Напомним, в Сочи охрана курортного отеля спасла 16-летнюю выпускницу от суицида. Все произошло рано утром в одной из гостиниц. 16-летняя Мария В. (имя изменено - Авт.) забралась на крышу здания. Некоторое время она просидела там, но в какой-то момент на парапете охранники отеля заметили школьницу.
ИСТОЧНИК KP.RU