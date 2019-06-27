Работников соцсферы Кубани обучат профилактике детского суицида

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-27T19:10:29+03:00

Почти 50 кубанских подростков пытались свести счеты с жизнью с начала 2019 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала года свести счеты с жизнью в регионе пытались около 50 подростков

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На Кубани с начала года 49 несовершеннолетних попытались покончить с собой. При этом, на профилактическом учете состояли лишь двое подростков.

- Случаи, когда профильные специалисты и школьные психологи не смогли выявить у ребенка суицидальные настроения, в данный момент подробно разбираются, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент в регионе разрабатывают новую систему подхода к профилактике самоубийств несовершеннолетних. Для соцработников всех городов и районов края проведут обучающие семинары. На них расскажут, как выявить у ребенка суицидальные настроения и как отговорить его от совершения необдуманного, фатального поступка.

Напомним, в Сочи охрана курортного отеля спасла 16-летнюю выпускницу от суицида. Все произошло рано утром в одной из гостиниц. 16-летняя Мария В. (имя изменено - Авт.) забралась на крышу здания. Некоторое время она просидела там, но в какой-то момент на парапете охранники отеля заметили школьницу.

ИСТОЧНИК KP.RU