На Кубани проходит военно-спортивная игра «Зарница»

СЕГОДНЯ 19:44 2019-06-27T19:44:57+03:00

В ней принимают участие команды всех муниципалитетов

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На Крымской поляне проходит краевая военно-спортивная игра «Зарница». Здесь собрались 44 команды, которые ранее стали победителями в своих муниципальных образованиях. Сегодня 27 июня все участники прошли тестирование на знание особенностей службы в войсках и исторических событиях.

- В течении недели юные армейцы будут выявлять лучших в строевой подготовке, контрольно-туристском маршруте, гражданской обороне. Также им предстоит показать свое мастерство в метании гранат, сборке и разборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, сдаче нормативов ГТО, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

29 июня запланированы встречи с известными людьми края, Героями России. Также в этот день ребята смогут увидеть показательные выступления военнослужащих и военную технику.

Победившая в «Зарнице» команда представит Краснодарский край на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа».

ИСТОЧНИК KP.RU