2019-06-27T22:42:12+03:00
Происшествия

В поселке Краснодарском, где произошло массовое отравление, возобновляют подачу воды

Однако первое время пить ее нельзя
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Александр ПОДГОРЧУК.Фото: Александр ПОДГОРЧУК.
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Вечером 27 июня в дома жителей поселка Краснодарского вернулась вода. Возобновление водоснабжения согласовали с Роспотребнадзором.

По словам специалистов, из-под крана будет идти техническая и сильно хлорированная вода.

- Пить ее нельзя, использовать для приготовления еды - тоже, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Хлорирование нужно, чтобы прочистить и продезинфицировать все трубы магистрального водопровода, внутридомовые сети.

Подача технической воды - это лишь первый этап восстановления централизованного водоснабжения в поселке. Однако это уже решит часть бытовых неудобств жителей.

При этом до завершения прочистки и дезинфекции системы подвоз питьевой и технической воды продолжат.

- Роспотребнадзор ежедневно берет пробы воды для анализа ее качества. Подача питьевой воды станет возможной только после соответствующего заключения надзорного ведомства, - добавляют в мэрии.

Вапомним, о массовом отравлении людей стало известно 25 июня. в больницы города поступили 24 человека, 13 из которых дети. Все они жаловались на сильную тошноту, рвоту, высокую температуру. Всем поступившим врачи поставили диагноз - острая кишечная инфекция. Точное число пострадавших сейчас устанавливают следователи. Они же разбираются, в чем причина массового отравления людей. Возбуждено уголовное дело.

Специалисты Роспотребнадзора уже сообщили, что в пробах воды не обнаружены вирусы. Результаты бактериологических исследований пока неизвестны.

Известно, что гарантирующий поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка Краснодарского и отвечает за качество поставляемой воды, - ИП Карапетян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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