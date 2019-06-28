Краснодарские полицейские сфабриковали дело, чтобы раскрыть его
- Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении пятерых сотрудников Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 286 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору и превышение должностных полномочий), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.
В мае правоохранители за 8 тысяч рублей склонили ранее судимого местного жителя совершить в зоне их оперативного обслуживания преступление.
27 мая подозреваемые сбыли мужчине боеприпасы к нарезному огнестрельному охотничьему оружию. Согласно разработанной «легенде» на перегоне «Майкоп-Ханская» его задержал один из подозреваемых за совершение административного правонарушения.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств.
В Управлении на транспорте МВД России по ЮФО назначено проведение служебной проверки. При подтверждении данного факта, сотрудники будут уволены по отрицательным мотивам. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут их непосредственных руководителей.
ИСТОЧНИК KP.RU