СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-28T11:25:49+03:00

Краснодарские полицейские сфабриковали дело, чтобы раскрыть его Фото: Архив "КП"

За это они предложили ранее судимому мужчине 8 тысяч рублей

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- Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении пятерых сотрудников Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 286 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору и превышение должностных полномочий), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

В мае правоохранители за 8 тысяч рублей склонили ранее судимого местного жителя совершить в зоне их оперативного обслуживания преступление.

27 мая подозреваемые сбыли мужчине боеприпасы к нарезному огнестрельному охотничьему оружию. Согласно разработанной «легенде» на перегоне «Майкоп-Ханская» его задержал один из подозреваемых за совершение административного правонарушения.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств.

В Управлении на транспорте МВД России по ЮФО назначено проведение служебной проверки. При подтверждении данного факта, сотрудники будут уволены по отрицательным мотивам. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут их непосредственных руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU