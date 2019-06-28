В Зимнем театре Сочи откроется выставка «Экспедиционный дневник: Алтай – Монголия»
Выставка «Экспедиционный дневник» – это первая форма осмысления материала, накопленного многолетними экспедициями российско-монгольского коллектива ученых и художников.
- В экспозиции представлены копии петроглифов, которые позволяют проследить эволюцию и совершенствование техники создания наскальных изображений, формирование сюжетных композиций, - сообщили в пресс-службе СКФО.
- Эта выставка уже была представлена в Москве в Музейном центре Российского государственного гуманитарного университета. Теперь у жителей и гостей Сочи появится уникальная возможность увидеть исторически ценные экспонаты своими глазами. Она откроется 20 сентября. В этот же день всем участникам покажут театрализованное представление «Тайна принцессы Укок», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU