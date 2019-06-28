2019-06-28T07:39:36+03:00
Звезды

В Зимнем театре Сочи откроется выставка «Экспедиционный дневник: Алтай – Монголия»

Гости смогут увидеть экспозицию уже с 20 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Выставка «Экспедиционный дневник» – это первая форма осмысления материала, накопленного многолетними экспедициями российско-монгольского коллектива ученых и художников.

- В экспозиции представлены копии петроглифов, которые позволяют проследить эволюцию и совершенствование техники создания наскальных изображений, формирование сюжетных композиций, - сообщили в пресс-службе СКФО.

- Эта выставка уже была представлена в Москве в Музейном центре Российского государственного гуманитарного университета. Теперь у жителей и гостей Сочи появится уникальная возможность увидеть исторически ценные экспонаты своими глазами. Она откроется 20 сентября. В этот же день всем участникам покажут театрализованное представление «Тайна принцессы Укок», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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