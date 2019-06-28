На Кубани с начала года прошло свыше шести тысяч антинаркотических мероприятий

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-28T08:38:25+03:00

Наибольшее число тех, кто связал свою жизнь с запрещенными веществами зарегистрировано в Краснодаре и Сочи

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В Краснодаре прошло расширенное заседание краевой антинаркотической комиссии.

Количество потребителей психоактивных веществ на Кубани составляет более 33-х тысяч человек. Большинство граждан употребляют алкоголь, а это свыше 25 тысяч человек, порядка восьми тысяч человек зависимы от наркотиков.

- Наибольшее число тех, кто связал свою жизнь с запрещенными веществами зарегистрировано в Краснодаре и Сочи, а также Апшеронском, Ейском и Отрадненском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На территории края с начала года среди подростков было проведено около шести тысяч антинаркотических мероприятий. В рамках международного дня борьбы с наркоманией в крае во всех районах прошли массовые мероприятия.

Напомним, на Кубани в палаточных лагерях до конца лета отдохнут 800 трудных подростков. Сейчас в крае на особом контроле находятся более 5,7 тысяч ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU