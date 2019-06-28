2019-06-28T08:54:50+03:00
Общество

Орлята осваивают морские профессии

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовала смена «Море – вектор будущего», для 100 юных мореплавателей из России и Канады
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ВДЦ "Орленок"Фото: ВДЦ "Орленок"
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В течение трёх недель мальчишки и девчонки от 11 до 16 лет будут изучать прикладные морские дисциплины, принимать участие в интерактивных презентациях, играх и морских викторинах, осваивать современную морскую технику, инновационное судостроение и судомодельное дело.

Образовательная программа проекта поможет орлятам разобраться с устройством современного порта и особенностями его функционирования, а также узнать основные этапы развития судоходства и морской истории России. Юные моряки познакомятся с главными морскими традициями, изучат работу специалистов различных профессий морского дела и пройдут шлюпочную подготовку.

- Морская отрасль в России стремительно развивается, модернизируется, появляются новые перспективные профессии, которые необходимо обеспечивать молодыми увлечёнными кадрами. Поэтому здесь в «Орлёнке» мы создали все условия, чтобы сегодняшние юнги могли получить необходимый опыт командной работы над созданием и реализацией собственных проектов, связанных с морской деятельностью, проявить свои лидерские качества, ответственность, самостоятельность и самое главное, получить на берегу Чёрного моря базовые практические навыки по морскому делу, в соответствии со своей специализацией, которые им пригодятся в дальнейшем, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках смены ребята отправятся в город-порт Новороссийск, где побывают на круизном лайнере «Князь Владимир», посетят корабль-музей крейсер «Михаил Кутузов» и Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Кроме того, в акватории «Орлёнка» пришвартуется учебный парусник Херсонес, что станет ярким событием для мальчишек и девчонок. На его борту они смогут не только ознакомиться с устройством судна, но и пройти тематические мастер-классы.

Завершат смену гребная парусная регата и «Солнечная регата». В последней орлята сразятся в гонке на радиоуправляемых беспилотных моделях судов, работающих на солнечной энергии. Юные мореплаватели также примут участие в выставке-смотре макетов портов, стендовых и самоходных моделей судов, которые сконструируют в течение проекта. Лучшие работы отметят кубками и призами ФГУП «Росморпорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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