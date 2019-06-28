Температура воды в Черном море 28 июня 2019: теплее всего купаться на пляжах Туапсе
«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 28 июня.
На пляжах Сочи самая теплая водичка на Черноморском побережье, здесь температура поднялась до +27,5 градусов. Хотя экстренные службы региона объявили на курорте штормовое предупреждение. Оно действует по 30 июня. На территории Сочи пройдут сильные ливни с грозами. Из-за этого ближайшие четыре дня возрастает риск схода селей в горах. С 28 по 30 июня на участке Магри – Веселое специалисты прогнозируют смерчи над морем. Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоемов и соблюдать правила безопасности.
В Туапсе и Джубге море прогрелось до +27 градусов, в Новороссийске немного меньше – 26,3 градусов. В Анапе и Геленджике термометры показывают отметку в 25,5 градусов.
28 июня на пляжах Азовского побережья в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске море прогрелось до +26 градусов тепла, в некоторых районах водичка холоднее, чем в Черном море и составляет 25,2 градуса.
Как сообщили в краснодарском Гидрометцентре, местами на Черноморском побережье пройдет сильный дождь с грозами. Ветер западных направлений местами порывы 12-17 метров в секунду, в отдельных пунктах при грозах порывы 20-25 метров в секунду. Температура воздуха на Азовском побережье днем прогреется до +32. На Черноморском побережье градусники покажут отметку +31 градус.
ИСТОЧНИК KP.RU