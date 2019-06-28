Температура воды в Черном море 28 июня 2019: теплее всего купаться на пляжах Туапсе

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-28T09:01:28+03:00

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 28 июня.

На пляжах Сочи самая теплая водичка на Черноморском побережье, здесь температура поднялась до +27,5 градусов. Хотя экстренные службы региона объявили на курорте штормовое предупреждение. Оно действует по 30 июня. На территории Сочи пройдут сильные ливни с грозами. Из-за этого ближайшие четыре дня возрастает риск схода селей в горах. С 28 по 30 июня на участке Магри – Веселое специалисты прогнозируют смерчи над морем. Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоемов и соблюдать правила безопасности.

В Туапсе и Джубге море прогрелось до +27 градусов, в Новороссийске немного меньше – 26,3 градусов. В Анапе и Геленджике термометры показывают отметку в 25,5 градусов.

28 июня на пляжах Азовского побережья в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске море прогрелось до +26 градусов тепла, в некоторых районах водичка холоднее, чем в Черном море и составляет 25,2 градуса.

Как сообщили в краснодарском Гидрометцентре, местами на Черноморском побережье пройдет сильный дождь с грозами. Ветер западных направлений местами порывы 12-17 метров в секунду, в отдельных пунктах при грозах порывы 20-25 метров в секунду. Температура воздуха на Азовском побережье днем прогреется до +32. На Черноморском побережье градусники покажут отметку +31 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU