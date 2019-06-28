2019-06-28T09:17:56+03:00
Происшествия

На Кубани 16-летний подросток и его знакомый пойдут под суд за кражи и угон авто

Также несовершеннолетний похитил телефон у школьницы
Александра ПОДУШКО
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На Кубани 16-летний подросток и его знакомый пойдут под суд за кражи и угон автоНа Кубани 16-летний подросток и его знакомый пойдут под суд за кражи и угон автоФото: Архив "КП"
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На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя и его 23-летнего знакомого. Они обвиняются в покушении на кражу (ч.3 ст.30, п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ), угоне автомобиля (п.«а» ч.2 ст. 166 УК РФ). Подросток также пойдет под суд за телефон, который он стащил у школьницы (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ).

20 апреля 16-летний местный житель и его знакомый находились около одного из домов на улице Базарной Тбилисского района. Приятели договорились похитить из дома имущество.

- Они отжали деревянную раму окна и проникли в жилище. Они попытались забрать деньги, бытовую технику и ювелирные украшения на общую сумму более 63 тысяч рублей. Но им это не удалось, хозяйка вернулась домой. С места происшествия молодые люди убежали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После этого парни в переулке Тракторном заметили «ВАЗ-21099» и решили его угнать. 16-летний молодой человек сел за руль авто и завел его при помощи ключа, оставленного в замке зажигания владельцем. На машине обвиняемые катались по населенному пункту. Злоумышленников удалось задержать сотрудникам ДПС.

Также 16-летний подрост в ноябре 2018 года совершил еще одно преступление. В одной из школ станицы Тбилисской он похитил телефон, принадлежавший ученице данного учебного заведения.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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