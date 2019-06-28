2019-06-28T09:38:30+03:00
Общество

Более 40 километров гравийных дорог отремонтируют в Краснодаре

Это около 100 участков
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В кубанской столице займутся ремонтом гравийных дорог. Это всего около 100 участков общей площадью 250 тысяч квадратных метров.

- Уже начали делать подъездную дорогу к садоводческому товариществу «Дубки» в станице Елизаветинской. Гравийное покрытие приведут в порядок на участке в 5,3 километров. Техника приступила к грейдированию, где необходимо, саму дорогу подсыпают. Для этого подготовлены инертные материалы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы на участке продлятся около 10 дней. Задействованы два грейдера, каток для выравнивания и уплотнения.

В этом году планируют восстановить покрытие и других гравийных дорог к садоводческим товариществам в Прикубанском и Карасунском внутригородским округах, это «Градостроитель», «Речник», «Берег Кубани». Не забыли также про участки улиц в Пашковском жилом районе, станицах Елизаветинской и Старокорсунской и хуторе имени Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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