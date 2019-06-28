СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-28T10:02:39+03:00

В Успенском районе задержали девушку с пакетом конопли в руках Фото: Архив "КП"

Дикорастущие кусты растения она оборвала в лесополосе недалеко от села Коноково

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Сотрудники полиции Успенского района заметили на одной из улиц девушку с пакетом в руках. У нее были признаки наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

За потребление психотропных веществ без назначения врача в отношении 19-летней местной жительницы полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ.

Также у задержанной в пакете нашли части растения, по внешним признакам схожие с коноплей. Исследования подтвердило, что это конопля общей массой более 150 граммов.

Девушка рассказала, что оборвала дикорастущие кусты растения в лесополосе недалеко от села Коноково. Позже она хотела изготовить наркотик для личного употребления.

- В отношении подозреваемой следственным отделением ОМВД России по Успенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, и их аналогов. Ей грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU