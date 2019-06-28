2019-06-28T10:02:39+03:00
Происшествия

В Успенском районе задержали девушку с пакетом конопли в руках

Дикорастущие кусты растения она оборвала в лесополосе недалеко от села Коноково
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Успенском районе задержали девушку с пакетом конопли в рукахВ Успенском районе задержали девушку с пакетом конопли в рукахФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Успенского района заметили на одной из улиц девушку с пакетом в руках. У нее были признаки наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

За потребление психотропных веществ без назначения врача в отношении 19-летней местной жительницы полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ.

Также у задержанной в пакете нашли части растения, по внешним признакам схожие с коноплей. Исследования подтвердило, что это конопля общей массой более 150 граммов.

Девушка рассказала, что оборвала дикорастущие кусты растения в лесополосе недалеко от села Коноково. Позже она хотела изготовить наркотик для личного употребления.

- В отношении подозреваемой следственным отделением ОМВД России по Успенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, и их аналогов. Ей грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи автопарк пополнился 66 новыми школьными автобусами
10 миллионов золотом: на Кубани ищут банду, ограбившую станичный ювелирный магазин
На Кубани бывший сотрудник полиции обвиняется в превышении должностных полномочий
Житель Выселковского района расплатился за машину «билетами банка приколов»
В Усть-Лабинском районе 15-лений подросток влетел на мопеде в иномарку
С апреля этого года в Анапе изъято 3757 литров контрафактного алкоголя
В Калининском районе мужчина избил палкой знакомого
В Краснодаре разработают проект спортивного комплекса для двух школ Комсомольского микрорайона
В Краснодаре 28 июня пройдет главный выпускной бал
В «ЮгСтройИнвесте» разъяснили, чего ждать от изменений законодательства о долевом строительстве
В регионе стартовал конкурс «Мое будущее – Краснодарский край!»
Более 40 километров гравийных дорог отремонтируют в Краснодаре
На Кубани 16-летний подросток и его знакомый пойдут под суд за кражи и угон авто
Температура воды в Черном море 28 июня 2019: теплее всего купаться на пляжах Туапсе
Орлята осваивают морские профессии