2019-06-28T10:20:20+03:00
Общество

В регионе стартовал конкурс «Мое будущее – Краснодарский край!»

Прием работ продлится до 1 ноября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Минэкономики региона проводит конкурс «Мое будущее – Краснодарский край!». Он организован для привлечения внимания местных жителей к социально-экономическому развитию Кубани до 2030 года.

- Конкурс проводится по четырем номинациям - «Человеческий капитал», «Экономика», «Пространственно-территориальное развитие», «Краснодарский край – 2030». Стать участниками по первым трем разделам могут кубанцы от 16 до 35 лет, по четвертому нет возрастных ограничений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На конкурс принимаются как индивидуальные заявки, так и работы коллективов от 2 до 5 человек. Прием уже стартовал и продлится до 1 ноября.

18-19 ноября пройдет защита конкурсных проектов. Затем состоится онлайн-голосование «Народная экспертиза». Торжественное награждение запланировано на 10 декабря.

Заявки нужно отправлять на адрес электронной почты strategy@economy.krasnodar.ru с пометкой «Конкурс». Более подробно с условиями можно ознакомиться на сайте минэкономики или по телефонам: (861) 210-70-41, 210-70-42, 210-70-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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