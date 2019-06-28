В регионе стартовал конкурс «Мое будущее – Краснодарский край!»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-28T10:20:20+03:00

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Минэкономики региона проводит конкурс «Мое будущее – Краснодарский край!». Он организован для привлечения внимания местных жителей к социально-экономическому развитию Кубани до 2030 года.

- Конкурс проводится по четырем номинациям - «Человеческий капитал», «Экономика», «Пространственно-территориальное развитие», «Краснодарский край – 2030». Стать участниками по первым трем разделам могут кубанцы от 16 до 35 лет, по четвертому нет возрастных ограничений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На конкурс принимаются как индивидуальные заявки, так и работы коллективов от 2 до 5 человек. Прием уже стартовал и продлится до 1 ноября.

18-19 ноября пройдет защита конкурсных проектов. Затем состоится онлайн-голосование «Народная экспертиза». Торжественное награждение запланировано на 10 декабря.

Заявки нужно отправлять на адрес электронной почты strategy@economy.krasnodar.ru с пометкой «Конкурс». Более подробно с условиями можно ознакомиться на сайте минэкономики или по телефонам: (861) 210-70-41, 210-70-42, 210-70-37.

ИСТОЧНИК KP.RU