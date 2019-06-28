В «ЮгСтройИнвесте» разъяснили, чего ждать от изменений законодательства о долевом строительстве

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-28T10:26:29+03:00

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Уже с грядущей недели вступают в силу новые поправки в Федеральный Закон №214. Он обязывает всех застройщиков начать работу в рамках нового законодательства. Если точнее, с 1 июля все квартиры в новых объектах можно будет приобрести только с использованием эскроу-счетов.

Что же это за загадочные счета, и как они могут обезопасить дольщиков? Для Вас мы попросили прокомментировать ситуацию представителя одного из крупнейших застройщиков Краснодара, а вместе с тем и всей страны. Заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин разъяснил нам – в чем заключается суть грядущих изменений.

– Основные изменения заключаются в том, что застройщик теперь не сможет получить средства дольщиков до конца строительства. Деньги поступают на специально открытый для этих целей счет в банке и замораживаются на весь период возведения дома. Следовательно, дольщики могут чувствовать себя в полной безопасности. Стройка будет вестись за счет банковского проектного финансирования, а в критической ситуации, при несоблюдении ненадежными застройщиками условий, деньги в полном объеме смогут вернуться плательщику. Наша компания давно начала работу над переходом на условия нового законодательства, а потому на сегодняшний день «ЮгСтройИнвест» полностью готов к нововведениям.

Стоит отметить, что существует и ряд исключений для крупных застройщиков, подтвердивших свою надежность. Они касаются лишь тех объектов, которые на данный момент готовы более чем на 30% и количество заключенных ДДУ, по которым превышает цифру в 10%. Такой компанией можно смело считать ГК «ЮгСтройИнвест», все объекты которой уже многие годы сдаются не только своевременно, но и с опережением заявленных сроков. Микрорайоны, возводимые застройщиком, пользуются повышенным спросом. Компания привыкла делать все для улучшения жизни своих граждан – развивает инфраструктуру, самостоятельно возводит школы и детские сады, озеленяет территорию и заботится о комфорте каждого жителя. Таким образом «ЮгСтройИнвест» каждый день не словом, а делом доказывает свое звание надежного, социально ответственного застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU