В Краснодаре 28 июня пройдет главный выпускной бал

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-28T10:36:55+03:00

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Сегодня, 28 июня, более 2500 лучших выпускников Кубани пройдут по центральной улице краевой столицы до Казачьей площади. С праздником их поздравит губернатор края Вениамин Кондратьев.

- На площади тысяча пар исполнит вальс, полонез, джайв, хастл, казачий пляс и проведет два флешмоба со зрителями. На мероприятии будут присутствовать порядка 600 родителей. Подарком для ребят станет выступление звезд российской эстрады, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также сегодня перекроют несколько центральных улиц города.

В таком формате выпускной бал проводится с 2006 года. Участвовать могут одиннадцатиклассники с особыми достижениями. Это отличники учебы, победители международных, всероссийских и краевых предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU