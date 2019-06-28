В Краснодаре разработают проект спортивного комплекса для двух школ Комсомольского микрорайона

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-28T11:00:56+03:00

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В Краснодаре появится спортивный многофункциональный комплекс для двух школ Комсомольского микрорайона. Это поручение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Уже готова детальная проработка размещения объектов и техническое задание для проектирования всего комплекса на территории учебных заведений № 20 и № 37. Школы расположены по соседству, их дворы - единая территория.

Основным спортивным объектом станет крытый круглогодичный физкультурно-оздоровительный комплекс. Он будет состоять из одного большого спортзала и вспомогательных помещений. В зале можно будет проводить тренировки по игровым видам спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу, гандболу, бадминтону и теннису. Также здесь появятся площадки для этих видов спорта, беговые дорожки на дистанцию 100 метров, ямы для прыжков в длину, полосы препятствий, гимнастический городок.

- В начале июля стартует конкурсная процедура по выбору подрядной организации. Полный цикл разработки проектов и прохождения процедуры госэкпертизы займет около восьми месяцев. Строительство планируется начать весной 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU