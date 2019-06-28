В Калининском районе мужчина избил палкой знакомого

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-28T11:20:16+03:00

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Работники центральной больницы обратились в дежурную часть Калининского района. Они сообщили о том, что в приемное отделение в бессознательном состоянии поступил мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой головы, множественными ушибами и ссадинами.

Правоохранители установили личность потерпевшего, опросили возможных очевидцев, также выяснили, что между ним и 38-летним местным жителем произошел конфликт.

- Подозреваемого задержали. В отделе полиции ранее судимый мужчина пояснил, что в состоянии алкогольного опьянения пришел к потерпевшему домой, где во дворе избил его палкой из-за неприязни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU