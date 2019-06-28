2019-06-28T11:35:23+03:00
Происшествия

С апреля этого года в Анапе изъято 3757 литров контрафактного алкоголя

Сотрудники полиции составили 39 протоколов об административных правонарушениях
Александра ПОДУШКО
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С апреля этого года в Анапе изъято 3757 литров контрафактного алкоголяС апреля этого года в Анапе изъято 3757 литров контрафактного алкоголяФото: Архив "КП"
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В городе-курорте прошло заседание муниципальной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На мероприятии особое внимание уделили борьбе с контрафактным алкоголем.

- С апрель по июнь этого года поддельные горячительные напитки чаще всего выявляли в нестационарных торговых точках. Например, продавцы овощей и фруктов предлагают вино и чачу, самодельным алкоголем торгуют из припаркованных у пляжей автомобилей. Сотрудниками полиции было составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В «черный список» нарушителей попали и продавцы шашлыков, сладкой ваты, мороженого. За торговлю в непредусмотренных местах изобретательным предпринимателям грозят штрафы в общей сложности на 622 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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