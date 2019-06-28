В Усть-Лабинском районе 15-лений подросток влетел на мопеде в иномарку

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-28T12:02:40+03:00

Он с травмами был госпитализирован в больницу

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27 июня около девяти часов вечера в районе 44-километра автодороги Краснодар - Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 15-летний юноша ехал на мопеде марки «Хонда Дио» без прав. Двигаясь по встречной обочине, он столкнулся с автомобилем марки «Митцубиси», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии 15-летний водитель мопеда с травмами различной тяжести был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах края 27 июня инспекторы зафиксировали 25 ДТП, в которых 5 человек погибли и 34 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 3 наезда на пешеходов, в них 3 человека были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU