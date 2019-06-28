Житель Выселковского района расплатился за машину «билетами банка приколов»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-28T12:16:31+03:00

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В производстве следственного отдела Выселковского района находится уголовное дело, возбужденное в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

- Парень договорился со своим знакомым о покупке его автомобиля и расплатился с ним «билетами банка приколов».Ущерб составил 35 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Потерпевший подал заявление в дежурную часть. После чего полицейские провели необходимое расследование, автомобиль изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Успенском районе задержали девушку с пакетом конопли в руках. Дикорастущие кусты растения она оборвала в лесополосе недалеко от села Коноково.

ИСТОЧНИК KP.RU