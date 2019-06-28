На Кубани бывший сотрудник полиции обвиняется в превышении должностных полномочий

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-28T12:26:21+03:00

Сейчас он находится под стражей

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- В Павловском районе бывшему инспектору безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

С декабря 2017 по июль 2018 года в МРЭО с заявлениями о постановке на учет автомобилей обращались жители Кубани, а также гражданин из Санкт-Петербурга. Они должными были предоставить необходимый для оформления пакет документов, в который входил паспорт авто.

По данным следствия, сведения в документах о цвете регистрируемых машин, их номерах и моделях двигателей не соответствовали данным, указанным в автоматизированной информационно-поисковой системе «ПТС». Это являлось основанием для отказа в государственной регистрации. Но обвиняемый все равно произвел регистрацию автомобилей. Также гражданам были выданы номера.

Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ совместно с оперативными сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обвиняемый находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU