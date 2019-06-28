10 миллионов золотом: на Кубани ищут банду, ограбившую ювелирный магазин жительницы Кущевской
В станице Староминской поздней ночью обокрали ювелирный магазин «Вишня», который принадлежит предпринимательнице из станицы Кущевской. На месте сработала сигнализация, но когда прибыла охрана, злоумышленники уже скрылись.
Неизвестные действовали быстро и слаженно. Взломав металлическую дверь обыкновенным ломом, воры разделились. Пока одни забирали драгоценности, другой захватил с собой ресивер, который ведет запись с камер видеонаблюдения. Владельцы салона оценили причиненный ущерб в 10 миллионов рублей.
Добычей преступников стали более полутысячи золотых цепей, браслетов и украшений, более трехсот подвесок, в том числе и бриллиантами. На месте злоумышленники бросили часть своих инструментов - два лома, отвертку и кувалду. Эти улики должны помочь сыщикам найти преступников.
В полиции возбудили уголовное дело об особо крупной краже организованной группой, ее участникам грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас правоохранители ведут розыск банды грабителей, в числе подозреваемых три человека.
- Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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