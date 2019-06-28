В Сочи автопарк пополнился 66 новыми школьными автобусами

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-28T12:41:30+03:00

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В Сочи автопарк пополнился 66 единицами новой техники, полностью отвечающей всем требованиям и правилам перевозки детей. Всего в городе теперь 91 такой автобус.

С 1 сентября транспорт выйдет на линию и будет возить ребят к 34 сочинским школам из отдаленных сел.

- Уже с 1 июля стартует набор водителей на эти автобусы. Условия самые благоприятные – полный соцпакет, щадящий график и конкурентная зарплата. Официальное трудоустройство с 1 августа, курсировать автобусы начнут с 1 сентября, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Водители должны быть категории «Д» и опыт работы не менее одного года. Обращаться можно в управление по образованию и науке администрации города Сочи по телефону 264-71-30.

ИСТОЧНИК KP.RU