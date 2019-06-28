«Ростелеком» подключил интернет по Wi-Fi для сети кофеен «Шоколадница» и «Surf Coffee»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-28T12:57:54+03:00

В Краснодаре и Сочи публичные зоны Wi-Fi появились в восьми кофейнях, одном баре и одном цехе по хранению заготовок

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«Ростелеком» организовал беспроводной доступ в интернет для клиентов сразу двух сетей кофеен в Краснодарском крае. В Краснодаре и Сочи публичные зоны Wi-Fi появились в восьми кофейнях, одном баре и одном цехе по хранению заготовок под брендом «Шоколадница», а также в восьми кофейнях под брендом «Surf Coffee». Телеком-оператор проложил оптические линии связи, чтобы, помимо беспроводного доступа, обеспечить выделенный интернет-канал для персонала этих заведений.

«Гостевой Wi-Fi для наших посетителей – это возможность приятно провести время за чашкой кофе или удаленно решить какие-то рабочие вопросы в неформальной обстановке. А для нас это дополнительный канал коммуникации с гостями. После регистрации в сети у них есть возможность ознакомиться с сайтом нашей компании, специальными предложениями, акциями, а также полным меню кофейни», – отметил Денис Полухин, территориальный управляющий сети кофеен Шоколадница» в г. Сочи.

«Управляемый Wi-Fi» – это решение по организации гостевого беспроводного доступа в интернет с поддержкой авторизации пользователей и удобный маркетинговый инструмент для компаний сферы обслуживания. Собственники бизнеса могут размещать на приветственной странице любую актуальную информацию, которую клиенты сразу же увидят при регистрации в сети. Сервис также позволяет вести учет посетителей.

«Все чаще компании или частные предприниматели дополнительно к базовой услуге доступа в интернет выбирают «Управляемый Wi-Fi», «Видеонаблюдение», «Виртуальную АТС». Эти сервисы быстро подключаются и легко настраиваются, они просты и понятны пользователям, доступны по цене. Для них не нужно создавать отдельную инфраструктуру связи, потому что управление услугами осуществляется в облаке «Ростелекома», – пояснила Светлана Назарова, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с государственным и корпоративными сегментами.

Подключить «Управляемый Wi-Fi» и другие сервисы для бизнеса можно на сайте www.rt.ru в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.

ИСТОЧНИК KP.RU