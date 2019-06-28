Погода 28-30 июня в Краснодарском крае: в МЧС предупредили о смерчах, грозах, пожарах и ливне

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-28T13:14:58+03:00

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В Краснодарском крае 28, 29 и 30 июня ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом, местами сильные ливни (ОЯ), при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду, в отдельных пунктах порывы могут достигать до 28 метров в секунду.

На территории 19 районов: Абинский, Апшеронский, Белореченский, Крымский, Курганинский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, Северский, Темрюкский, Туапсинский, Успенский районы и Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск, Сочи существует вероятность возникновения происшествий, связанных с обвально-осыпными процессами, сходом оползней, просадкой грунта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717244" frameborder="0"></iframe> В МЧС по Краснодарскому краю сделали сразу пять экстренных предупреждения по непогоде.

- На реках и водотоках бассейна реки Кубань, юго-восточной, юго-западной территории края, реках Республики Адыгея и Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, они могут доходить до неблагоприятных отметок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ГУ МЧС России по краю рекомендует соблюдать элементарные требования безопасности. Остерегаться порванных электрических проводов высоких строений, линий электропередач, использовать ветрозащитную, непромокаемую одежду и обувь, парковать автотранспорт в предназначенных для этого местах. Если вас застал град, то необходимо закрыть в доме все окна. Особое внимание во время непогоды нужно уделить безопасности детей. Их нельзя оставлять одних без присмотра.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», восточной половине Краснодарского края, центральных и северо-западных районах, включая Черноморское побережье, сохранится чрезвычайная пожароопасность (ЧПО) 5 класса.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- «101», «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU