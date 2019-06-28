СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-28T13:23:23+03:00

В Сочи осудили застройщика, который похитил более 217 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Он проведет 5 лет в исправительной колонии строго режима

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- Центральный районный суд Сочи, вынес приговор в отношении 46-летнего руководителя строительной компании. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С 2012 по 2016 год в ходе строительства ЖК «Горка» им были допущены нарушения проектно-сметной документации в части этажности. Поэтому коммуникации к дому не подключены и в эксплуатацию он не введен. Своими действиями застройщик причинил ущерб дольщикам на сумму более 117 миллионов рублей.

Также он заключил договоры долевого участия с 8 лицами при возведении торгового центра «Привокзальный». После чего направил в территориальный отдел Росреестра информацию об аннулировании сделок. Так, он похитил более 100 миллионов рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест.

Суд назначил мужчине 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU