В Краснодаре отремонтируют 18 подземных пешеходных переходов

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-28T13:36:05+03:00

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В краевой столице приведут в порядок 18 подземных пешеходных переходов. Текущий ремонт идет в рамках контракта по их содержанию. В подземной части и на спусках восстановят поврежденную настенную и напольную плитку, а также займутся освещением.

В последний раз их обновляли в 2014 году. С тех пор прошло уже много времени, ремонт поизносился.

- Работы уже стартовали в 4 подземных пешеходных переходах - по Красной напротив универмага «Краснодар», в трех по Офицерской. Специалисты подрядной организации проверяют исправность освещения, меняют перегоревшие лампочки в светильниках, а также поврежденные фрагменты плитки, восстанавливают ступени на спусках в переходы, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Контракт по содержанию и ремонту подземных пешеходных переходов будет действовать до конца 2019 года.

Напомним, в Краснодаре разработают проект спортивного комплекса для двух школ Комсомольского микрорайона. Здесь появятся площадки для стритбола, баскетбола, волейбола, мини-футбола, беговые дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU