В Краснодаре «загорелась» администрация

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-28T13:53:34+03:00

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В администрации краевого центра провели учение. Из здания из-за условного пожара эвакуировали людей, а также отработали действия по ликвидации очага возгорания. На время тренировки был создан штаб, руководивший учебными мероприятиями.

- Сегодня мы убедились, что эвакуация прошла в установленный срок, без задержек. Так же слаженно отработали подразделения, которые отвечают за тушение пожара. В целом, учению можно дать удовлетворительную оценку, - сказал начальник штаба, заместитель начальника отдела мероприятий пожарной безопасности и экстренного реагирования городского управления гражданской защиты Александр Голубов.

Сигнал о ЧП прозвучал в здании городской администрации по Красной, 122 в 11:00. Через 5 минут все работники покинули здание. За это время к администрации приехали пожарные расчеты. Специалисты отработали свою часть – удовлетворительно.

- До проведения тренировки в здании администрации проверили систему пожарной сигнализации, оповещения, отключения вентиляции, лифтов и включения насосов для пожарного водоснабжения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU