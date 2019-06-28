ФК «Кубань» попросил перенести ближайшую игру из-за нехватки футболистов

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-28T13:55:49+03:00

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ФК «Кубань» 29 июня должен был встретиться с ФК «Академия Футбола», но матч Краснодарская краевая Федерация футбола перенесла на сентябрь, потому что у желто-зеленых не хватает игроков даже на стартовый состав. К тому же команда из-за финансовых проблем проводит домашние матчи не на стадионе «Кубань», а на полях спорткомплекса «Покровские озера».

- Краснодарская краевая Федерация футбола и наш ближайший соперник ФК «Академия Футбола» пошли нам навстречу и перенесли по нашей просьбе ближайшую игру на сентябрь, за что мы выражаем им свою благодарность, - сообщает пресс-служба ФК «Кубань». – Продолжаем искать новых игроков.

Напомним, 26 июня ФК «Кубань» встречалась с командой «Колос» из Белой Глины. Станичники разгромили краснодарцев со счетом 6:1. Одна из причин поражения - саботаж в «Кубани»: клуб играл вдесятером и без замен. Станислав Лысенко увел с собой в «Урожай» часть игроков. Президент «Кубани» Александр Плошник пытался связаться с уже генеральным директором ФК «Урожай» Лысенко, но тот не взял трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU