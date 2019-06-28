Юным талантливым краснодарцам вручили мэрские премии

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-28T14:39:55+03:00

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В Краснодаре наградили лауреатов премии главы столицы Кубани. В 2019 году ими стали 30 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет.

- Ежегодную премию вручили уже в тринадцатый раз. Среди призеров – юные ученые, победители предметных олимпиад, специалисты производства, работники культуры и искусства, спортсмены, а также лидеры молодежных объединений, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В 2019 году на соискание премии главы краевой столицы подали более 100 заявок. В результате, выбрали 30 человек, которые получили по 23 тысячи рублей. Стоит отметить, что премию учредили в 2006 году, за это время ее лауреатами стали более 400 юных жителей Краснодара.

По официальным данным, сейчас на территории краевого центра проживают почти 200 тысяч молодых людей до 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU