Кубань на всероссийском конкурсе «Семья года-2019» представят пять ячеек общества
В России проводится федеральный конкурс «Семья года-2019». Краснодарский край представят пять ячеек общества, которые стали победителями регионального этапа. Имена победителей объявят в октябре в Москве.
- За звание «Семья года» на Кубани боролись 86 семей. В итоге, поедителями стали ячейки общества из Щербиновского, Брюховецкого, Выселковского, Павловского и Ленинградского районов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В 2018 году в номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья Рогачевых - потомственных хлеборобов из Успенского района. Супруги воспитывают шестерых детей. История этой ячейки общества вошла в Почетную книгу «Семья года. Россия – 2018 год».
Напомним, юным талантливым краснодарцам вручили мэрские премии.
ИСТОЧНИК KP.RU