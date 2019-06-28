Кубань на всероссийском конкурсе «Семья года-2019» представят пять ячеек общества

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-28T15:07:29+03:00

Они победили в региональном этапе состязаний

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В России проводится федеральный конкурс «Семья года-2019». Краснодарский край представят пять ячеек общества, которые стали победителями регионального этапа. Имена победителей объявят в октябре в Москве.

- За звание «Семья года» на Кубани боролись 86 семей. В итоге, поедителями стали ячейки общества из Щербиновского, Брюховецкого, Выселковского, Павловского и Ленинградского районов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2018 году в номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья Рогачевых - потомственных хлеборобов из Успенского района. Супруги воспитывают шестерых детей. История этой ячейки общества вошла в Почетную книгу «Семья года. Россия – 2018 год».

Напомним, юным талантливым краснодарцам вручили мэрские премии.

ИСТОЧНИК KP.RU