В Краснодаре из-за мошенников женщина-инвалид лишилась единственного жилья

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-28T15:43:46+03:00

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В Краснодаре от действий мошенников пострадала женщина-инвалид. Злоумышленники практически разрушили дом, где она проживала.

- Женщина, являясь инвалидом 2-й группы с детства, в 2012 году получила дом по ул. Одесской в наследство. Фактически она проживала в нем с 1985 года. В марте 2019-го неустановленные лица предоставили в МФЦ поддельные документы, которые якобы доказывали их право собственности на это домовладение. Они были оформлены в нотариальной конторе Москвы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате, мошенники получили право собственности на домовладение женщины-инвалида. Его стоимость оценивается в 6 млн рублей. При этом, новые владельцы начали демонтаж здания, из-за чего оно получило сильные повреждения.

Следственным комитетом Краснодарского края возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Самоуправство».

Прокуратура, учитывая состояние здоровья потерпевшей, подала ходатайство о признании сделки купли-продажи недействительной. Помимо этого, фиктивных собственников хотят обязать восстановить дом.

ИСТОЧНИК KP.RU